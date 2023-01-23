2023/01/23 | 22:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت قيادة قوات الشرطة الاتحادية، اليوم الأثنين، إلقاء القبض 4 متهمين وفق مواد قانونية مختلفة في محافظتي بغداد وسامراء.وذكرت القيادة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/أن “قوة من اللواء الثالث […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاطاحة بـ 4 مطلوبين للقضاء في بغداد وسامراء المركز الخبري الوطني.

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