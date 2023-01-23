2023/01/23 | 22:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني تحطمت مروحية عسكرية للجيش الجزائري،اليوم الاثنين، مما أسفر عن مقتل طاقمها المكون من ثلاثة عسكريين بولاية عين الدفلى 200 كم غرب العاصمة.وذكرت وزارة الدفاع الجزائرية، إن”مروحية عسكرية من نوع “MI-171″، تحطمت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصرع طاقم مروحية عسكرية بعد سقوطها الجزائر المركز الخبري الوطني.

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