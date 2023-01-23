سامي شرف.. وفاة

2023/01/23 | 22:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي، الاثنين، سامي شرف، الوزير الأسبق لشؤون رئاسة الجمهورية في مصر، وسكرتير الرئيس الراحل جمال عبدالناصر للمعلومات لسنوات عدة.

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