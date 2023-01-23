نائبة عن القانون: معالجة ثغرات قانون الانتخابات بعد تشريع الموازنة

2023/01/23 | 22:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبرت نائبة عن كتلة دولة القانون، معالجة “ثغرات” قانون الانتخابات أولوية بعد تشريع مشروع قانون موازنة 2023 في مجلس النواب.وقالت ضحى القيصر في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان :”من أهم القوانين التي ستناقش قريبا هي مشروع قانون الموازنة وبعد الانتهاء منه سيتم تسليط الضوء على قانون الانتخابات لمعالجة الثغرات الانتخابية تزامنا مع قرار المحكمة الاتحادية باجراء الانتخابات بموعدها المحدد وفقا للبرنامج الحكومي واعلنه رئيس الوزراء في تشرين الاول القادم”.وشددت على “وجود معالجة بمهنية تامة خصوصا الجوانب الفنية لاجهزة الاستقبال والارسال الخاصة ببيانات نتائج الانتخابات”.

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