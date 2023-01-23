غلق شركات للسفر غير مجازة في بغداد

2023/01/23 | 22:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت هيأة السياحة ، ـغلق عدد من شركات السفر والسياحة غير مجازة ( الوهمية ) ، بالتنسيق مع ممثلي جهاز المخابرات الوطني ومديرية ألأمن السياحي ، إضافة إلى عناصر من قسم شركات السفر والسياحة.

وقالت الهيأة في بيان “تم غلق (8) شركات سياحية في قاطع الرصافة منطقة الوزيرية ، وغلق شركة رياح المواسم في قاطع الكرخ منطقة حي الجامعة ، من قبل اللجنة المكلفة وحسب الضوابط والتعليمات”.

واضاف البيان “قامت هيأة السياحة بوضع الشمع الأحمر ووضع لافتات على واجهة مقراتها ، تشير إلى غلقها ، لمخالفة قانون أعمال السفر والسياحة من دون حصول على الإجازة الرسمية ، وتم اخذ التعهدات الخطية من الكوادر المتواجدة في الشركات التي تم غلقها بعدم مزاولة النشاط السياحي”.وتابعت “ندرج أسماء الشركات التي تم غلقها:

1- عيون زمزم2- مكتب الاصدقاء3- ألباز4- رحلة الساحر5- عيون القلعة6- سما الباوي7- سبارطة8- الهمام9- رياح المواسم

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