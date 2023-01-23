2023/01/23 | 22:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض تخطف الأضواء بـ " Joy Awards"، مواجهة تاريخية بين ميسي ورونالدو، "أسود الرافدين" يهدون العراقيين فرحة طال انتظارها، واستعراض مبهر لبيونسيه في دبي، إليكم الأبرز الأسبوع الماضي.

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