2022 يسجل أعلى قيمة استيرادات عراقية من السيارات اليابانية

2023/01/23 | 22:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشفت مؤسسة عراق المستقبل للدراسات اليوم الاثنين، إن الصادرات اليابانية من السيارات الى العراق، سجلت اعلى قيمة لها في عام 2022 على مدى السنوات العشر الماضية، وبقيمة أكثر من 298 مليون دولار.

وقال رئيس المؤسسة منار العبيدي في إيضاح اطلعت عليه "بغداد اليوم"، إن "الصادرات اليابانية من السيارات الى العراق حققت اعلى قيمة لها في سنة 2022 على امتداد عشر سنوات ماضية حيث بلغت قيمة الصادرات اليابانية من السيارات الى العراق اكثر من 298 مليون دولار وبواقع 7841 سيارة ".

واضاف انه "بالرغم من ان عدد السيارات المصدرة ليس الاعلى على مدى السنوات العشر حيث بلغ اعلى عدد للسيارات المصدرة في 2014 والتي بلغت حينها اكثر من 14 الف سيارة الا ان قيمة السيارات المصدرة كانت في 2014 بمعدل 16 الف دولار للسيارة الواحدة بينما بلغ معدل قيمة السيارة المصدرة في 2022 بحوالي 38 الف دولار امريكي مما يعني تحول الصادرات من السيارات الصالون الى سيارات الدفع الرباعي مما ادى الى ارتفاع قيمة الصادرات لتصل الى ارقام قياسية".

واشار الى انه "بلغ عدد السيارات الجديدة والمصدرة مباشرة من اليابان بحدود 58 الف سيارة خلال السنوات العشرة الماضية وبقيمة بلغت اكثر من 1.5 مليار دولار امريكي".

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