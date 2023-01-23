خدمة جديدة لميناء سعودي ستربطه بـ6 موانئ عالمية من بينها

2023/01/23 | 22:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

أعلنت الهيئة العامة للموانئ السعودية، اضافة خدمة شحن ملاحية جديدة إلى ميناء الجبيل التجاري، ستربطه بـ6 موانئ عالمية من بينها ميناء ام قصر العراقي.

وبحسب بيان هيئة الموانئ السعودية، وتناقلته وسائل اعلام سعودية، فأن ذلك يأتي تحقيقًا للهدف الاستراتيجي بتحسين تصنيف المملكة على المستوى الإقليمي في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية ورفعه إلى المرتبة "80" على مستوى دول المؤشر والبالغ حاليًا "71.33" نقطة.

وتنطلق الخدمة الجديدة أسبوعيًا بداية من 12 فبراير لعام 2023م عبر رحلات منتظمة تضم 3 سفن بسعة إجمالية لكل منها 2,400 حاوية قياسية؛ لتصل المملكة بـ 6 موانئ عالمية هي: "جبل علي الإماراتي، وكراتشي الباكستاني، وموندرا الهندي، وصحار العُماني، وشعيبة الكويتي، وأم قصر العراقي" بما يُسهم في تعزيز مكانة ميناء الجبيل التجاري ويزيد من تنافسيته أمام المصدرين والمستوردين والوكلاء الملاحيين.

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