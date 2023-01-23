اختلفت المذاهب والموقف واحد.. المجمع الفقهي يستنكر الإساءة للقرآن الكريم

2023/01/23 | 22:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

دعا المجمع الفقهي العراقي، اليوم الاثنين، إلى وقفة بعد صلاة الجمعة المقبلة في جامع الإمام أبي حنيفة النعمان، في العاصمة بغداد، احتجاجا على واقعة حرق المصحف في السويد.

وحث المجمع في بيان له تلقته (بغداد اليوم)، المواطنين "على المشاركة في هذه الوقفة تعبيراً عن إدانتهم وشجبهم لهذه الإساءات بحق القرآن الكريم".

ودعا أيضا "الهيئات والروابط الاسلامية كافة، والمنظمات الانسانية العالمية، التي تنبذ التطرف وخطاب الكراهية، إلى الوقوف ضد هذه السلوكيات التي تنم عن حقد عميق تجاه الإسلام والمسلمين".

وكان زعيم حزب "الخط المتشدد" الدنماركي، راسموس بالودان، قد أحرق نسخة من المصحف في ستوكهولم، يوم السبت الماضي، أمام السفارة التركية تحت حراسة أمنية مشددة.

وأدانت دول عربية وإسلامية من بينها العراق والإمارات والسعودية ومصر، تصرف بالودان.

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