2023/01/23 | 23:05 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 23 يناير، 2023 بغداد/المسلة: أصيب شرطي وسبعة متظاهرين بجروح في صدامات دارت خلال تظاهرة جرت...

ظهرت المقالة ثمانية جرحى خلال تظاهرة في بغداد احتجاجاً على إحراق مصحف بستوكهولم أولاً على المسلة.

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