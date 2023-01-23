السوداني يقدم لائتلاف الدولة شرحا للتغييرات المطلوبة لخفض سعر الصرف

2023/01/23 | 23:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

بحث ائتلاف إدارة الدولة، اليوم الاثنين، الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا لمواجهة أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار.

وذكر بيان للائتلاف تلقته (بغداد اليوم)، أن "ائتلاف ادارة الدولة عقد اجتماعا مساء اليوم في مكتب نوري المالكي وجرى التداول بتطورات المشهد السياسي والامني، بالاضافة الى الاجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا لمواجهة ازمة ارتفاع سعر صرف الدولار".

وأضاف، أن "رئيس الوزراء قدم شرحا مفصلا عن المعالجات التي تقدمت بها الحكومة بهدف تقليل تاثير ارتفاع سعر الصرف على الشرائح الفقيرة والمهمشة، بالاضافة الى اجراء التغييرات المناسبة والمطلوبة في المواقع التي لها صلها بتقلبات الدينار العراقي.



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من جانب اخر ناقش المجتمعون، بحسب البيان، اهم التشريعات التي يجب اقرارها داخل مجلس النواب ومن ابرزها الموازنة الاتحادية كذلك القوانين التي لها صلة بحياة المواطن.

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