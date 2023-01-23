مشاهد لحرب شوارع خلال نزاع عشائري شمالي البصرة

2023/01/23 | 23:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

شهدت محافظة البصرة اليوم الاثنين، معارك عشائرية ساخنة باستخدام الاسلحة المتوسطة، فيما تحدثت مصادر عن قيام المسلحين بطرد قوات الجيش.

واظهرت مقاطع فيديو حصلت عليها "بغداد اليوم" رصاصا كثيفًا في سماء البصرة، فضلا عن سقوط ضحايا في منطقة الكرمة شمالي المحافظة.

وأكدت المصادر، ان المعركة العشائرية أسفرت عن مقتل شخصين، وتم استخدام الاسلحة الخفيفة والمتوسطة.

وكانت محافظة البصرة قد عاشت اجواءً هادئة نسبيًا خلال فترة بطولة خليجي 25 التي انطلقت في 6 كانون الثاني الحالي، وانتهت في 19 من الشهر ذاته.

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