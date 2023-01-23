نائب: 3 شروط أميركية صعبة على العراق ستؤخر تخفيض الدولار

2023/01/23 | 23:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

تحدث عضو لجنة الدفاع النيابية وعد قدو، اليوم الاثنين، عن 3 شروط أميركية للجلوس على طاولة الحوار مع الحكومة العراقية بشأن الدولار.

وقال قدو لـ(لبغداد اليوم)، إن "الامريكيين يطالبون ببلورة اتفاقية جديدة تحدد مهام جنود التحالف الدولي وتعزيز قانونيتهم في التواجد على اراضينا كأحد اهم الشرط التي ممكن من خلالها بالبدء بالحوار مع القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني حول الدولار".

وأضاف قدو أن "الامريكيين يشترطون ايضا الحوار حول الملف الإيراني وملف فصائل المقاومة قبل الجلوس على طاولة الحوار"، معتبرًا أن "العراق غير محتل صوريا، لكن اقتصادنا مقيد ويصعب على المفاوض العراقي إعادة الدولار لسعره الطبيعي وإيقاف ارتفاعه بسرعة".

وأردف: "خطوات مهمة اتخذها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وقرارات آخرى سيتخذها لمعاقبة بعض البنوك لإيقاف اي ارتفاع اكبر بالدولار".

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