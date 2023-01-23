2023/01/23 | 23:42 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 23 يناير، 2023 بغداد/المسلة: بحث ائتلاف إدارة الدولة، الاثنين، الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا لمواجهة...

ظهرت المقالة ادارة الدولة بحث في اجتماع التغييرات في المواقع التي لها صلة بتقلبات الدينار أولاً على المسلة.

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