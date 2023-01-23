أول جولة مشتركة لولي عهد الأردن وخطيبته السعودية رجوة آل سيف في عمّان

2023/01/24 | 00:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، أول جولة مشتركة مع خطيبته السعودية رجوة آل سيف، في العاصمة عمّان، الاثنين.

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