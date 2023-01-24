2023/01/24 | 00:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشف عضو مجلس النواب سجاد سالم، اليوم الاثنين، عن وجود قوى سياسية نافذة هي المسؤولة عن تهريب العملة الى الخارج.وقال سالم في تصريح متلفز تابعه/ المركز الخبري الوطني/ ان”سبب ارتفاع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب مستقل: قرار السوداني بتغيير محافظ البنك لا تتعدى الاصلاحات الترقيعية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب مستقل: قرار السوداني بتغيير محافظ البنك لا تتعدى الاصلاحات الترقيعية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب مستقل: قرار السوداني بتغيير محافظ البنك لا تتعدى الاصلاحات الترقيعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).