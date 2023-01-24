محاولة اغتيال لوالد احد نواب كتلة صادقون في صلاح الدين

2023/01/24 | 00:27 - المصدر: السومرية نيوز

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تعرض والد النائب محمد البلداوي الناطق الرسمي باسم كتلة صادقون النيابية، اليوم الاثنين، لمحاولة اغتيال فاشلة في محافظة صلاح الدين.

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