روسيا تلمح بقرب اندلاع حرب عالمية ثالثة

2023/01/24 | 00:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، بأن العملية العسكرية في أوكرانيا أصبحت إجراء قسريا وردا على التحضير للعدوان من قبل الولايات المتحدة واتباعها.وحذر مدفيديف، من أن العالم أصبح يقترب من تهديد اندلاع حرب عالمية ثالثة.وقال مدفيديف في اجتماع لمكتب المجلس الأعلى لحزبه “روسيا الموحدة”: “يجب على حزبنا أن يساعد […]

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