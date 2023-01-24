رونالد كومان يقود هولندا من جديد.. ماذا قدم في تجربته الأولى مع

2023/01/24 | 00:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم، يوم الاثنين، تعيين رونالد كومان مديرا فنيا للمنتخب الوطني حتى عام 2026، خلفا لمواطنه لويس فان غال، الذي رحل عن الفريق بعد الخروج من الدور ربع النهائي في بطولة كأس العالم الماضية التي أقيمت في قطر، على يد منتخب الأرجنتين.

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