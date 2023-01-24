تقلب‭ ‬سعر‭ ‬صرف‭ ‬الدينار‭ ‬العراقي‭ ‬يطيح‭ ‬محافظ‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬

2023/01/24 | 00:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مداهمات‭ ‬أمنية‭ ‬على‭ ‬أسواق‭ ‬تداول‭ ‬الدولار‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬والمحافظات بغداد‭ – ‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬اقال‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬محمد‭ ‬شياع‭ ‬السوداني‭ ‬الاثنين‭ ‬محافظ‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬من‭ ‬منصبه‭ ‬‮«‬بناء‭ ‬على‭ ‬طلبه‮»‬،‭ ‬كما‭ ‬أعلن‭ ‬السوداني‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تشهد‭ ‬فيه‭ ‬أسعار‭ ‬صرف‭ ‬الدينار‭ ‬العراقي‭ ‬أمام‭ ‬الدولار‭ ‬تقلباً‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭.‬‮ ‬ ولم‭ ‬يسبق‭ ‬ان‭ ‬تخلى‭ ‬مسؤول‭ ‬عراقي‭ […]

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