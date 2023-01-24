2023/01/24 | 00:57 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مداهمات أمنية على أسواق تداول الدولار في بغداد والمحافظات بغداد – الزمان اقال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الاثنين محافظ البنك المركزي من منصبه «بناء على طلبه»، كما أعلن السوداني في مؤتمر صحافي، في وقت تشهد فيه أسعار صرف الدينار العراقي أمام الدولار تقلباً غير مسبوق. ولم يسبق ان تخلى مسؤول عراقي […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقلب سعر صرف الدينار العراقي يطيح محافظ البنك المركزي ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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