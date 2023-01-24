تأمين‭ ‬ظهور‭ ‬اللصوص

2023/01/24 | 00:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام لك‭ ‬ان‭ ‬تسرق‭ ‬عشرين‭ ‬ملياراً‭ ‬من‭ ‬الدنانير‭ ‬واذا‭ ‬سنحت‭ ‬الفرصة‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬السرقة‭ ‬بالدولار‭ ‬فذلك‭ ‬احسن‭ ‬لك،‭ ‬وليس‭ ‬هناك‭ ‬اية‭ ‬مخاطرة‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬اذا‭ ‬كنت‭ ‬سياسيا‭ ‬حصرا‭ ‬وليس‭ ‬مواطنا‭ ‬عاديا،‭ ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬القبض‭ ‬عليك‭ ‬متلبسا‭ ‬او‭ ‬مخزنا‭ ‬طبقات‭ ‬الأموال‭ ‬في‭ ‬بيتك‭ ‬او‭ ‬مزرعتك،‭ ‬فلا‭ ‬تقلق‭ ‬ليس‭ ‬هناك‭ ‬سوى‭ ‬مصادرتها‭ ‬والتحقيق‭ ‬معك‭ ‬يوما‭ ‬او‭ […]

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