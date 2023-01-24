2023/01/24 | 00:57 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاتح عبدالسلام لك ان تسرق عشرين ملياراً من الدنانير واذا سنحت الفرصة ان تكون السرقة بالدولار فذلك احسن لك، وليس هناك اية مخاطرة في ذلك اذا كنت سياسيا حصرا وليس مواطنا عاديا، وفي حال القبض عليك متلبسا او مخزنا طبقات الأموال في بيتك او مزرعتك، فلا تقلق ليس هناك سوى مصادرتها والتحقيق معك يوما او […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تأمين ظهور اللصوص) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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