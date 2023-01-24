لغط في مصر عقب الإفراج عن رجل أعمال ومطالبات باقفال ملف المعتقلين

2023/01/24 | 00:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ​القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة في‭ ‬أول‭ ‬تعليق‭ ‬لها‭ ‬على‭ ‬الإفراج‭ ‬عن‭ ‬رجل‭ ‬الأعمال‭ ‬المصري‭ ‬صفوان‭ ‬ثابت‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬جهينة‭ ‬للألبان‭ ‬وابنه‭ ‬سيف‭ ‬صفوان‭ ‬أكدت‭ ‬السيدة‭ ‬مشيرة‭ ‬خطاب‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬القومي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬أنها‭ ‬بذلت‭ ‬جهود‭ ‬كبيرة‭ ‬للإفراج‭ ‬عنه‭ ‬وعن‭ ‬المعتقلين‭ ‬أو‭ ‬المحتجزين‭ ‬حجزا‭ ‬احتياطيا‭ ‬كافة‭ ‬وأنها‭ ‬تتعاون‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬مع‭ ‬لجنة‭ ‬العفو‭ ‬الرئاسي‭ […]

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