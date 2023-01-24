ساعة المسلة: رئاسة البرلمان تجاهلت أزمة الدولار والعقوبات الاميركية كادت تطال 15 مصرفا

2023/01/24 | 01:16 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 24 يناير، 2023 بغداد/المسلة: المسلة تنشر ابرز تفاعلات الحوارات التلفزيونية الاثنين.النائب عن دولة القانون...

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