بعد إصابة دافيد أوسبينا.. نادي النصرالسعودي يستعين بخدمات حارس أرجنتيني

2023/01/24 | 01:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي النصر السعودي، يوم الاثنين، عن توصله إلى اتفاق مع الحارس الأرجنتيني أغوستين روسي، لضمه إلى صفوف الفريق، بعد إصابة الكولومبي دافيد أوسبينا.

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