القضاء الفرنسي يحكم على الجهادي السابق جوناثان جيفري بالسجن 18 عاماً

2023/01/24 | 01:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت المدّعية العامّة في النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب إنّ "جوناثان جيفري انتهازي...شارك من دون تردّد في معارك لتنظيم الدولة الإسلامية، بما في ذلك في هجمات في أوروبا"، طالبة معاقبته بالسجن 18 عاما.

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