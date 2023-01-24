2023/01/24 | 02:21 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 24 يناير، 2023 بغداد/المسلة: يقول تقرير لرويترز ان واشنطن تضغط لوقف تدفق الدولارات إلى إيران، وقد...

ظهرت المقالة رويترز تتحدث عن طريقة ملغومة يسير عليها السوداني للتصدي للمصارف العراقية المتعاملة مع ايران أولاً على المسلة.

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