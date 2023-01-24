زيلينسكي يحظر سفر المسؤولين إلى الخارج

2023/01/24 | 02:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الاثنين، إنه وقع مرسوما يمنع المسؤولين من السفر إلى الخارج "لأي غرض غير رسمي".

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