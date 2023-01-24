2023/01/24 | 02:40 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظرا لارتفاع تكلفة المعيشة، تقدم حكومة بريتش كولومبيا للعائلات مساعدات مالية من خلال ميزة BC وتأتي الميزة على ثلاث دفعات كوديعة مباشرة من قبل وكالة الإيرادات الكندية.قالت حكومة بريتش كولومبيا إن العائلات المؤهلة التي لديها طفلان يمكن أن تتوقع الحصول على دفعة تصل إلى 350 دولارا في الحساب المصرفي.قدمت الحكومة الدفعة الأولى في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مساعدات مالية جديدة لسكان بريتش كولومبيا، تعرف عليها الآن شبكة القيقب الدولية.

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