تداعيات الأزمة السياسية بين الحزبين الكرديين

2023/01/24 | 02:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أي الملفات اختلفت عليها الأحزاب الكردية؟ هل مقاطعة الاتحاد الوطني ستمتد إلى مقاطعة برلمان بغداد؟ كيف تساهم بغداد في حلحلة هذا الخلاف؟

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