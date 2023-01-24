غيسلين ماكسويل تزعم أن صورتها مع الأمير أندرو وفيرجينيا جوفري

2023/01/24 | 04:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زعمت غيسلين ماكسويل، المدانة بالاتجار جنسيا بفتيات قاصرات، أن الصورة سيئة السمعة التي ظهرت فيها هي والأمير أندرو وهو يمسك بذراعه بفيرجينيا جوفري التي كانت تبلغ 17 عاما وقت إلتقاط الصورة في 2001 "صورة مزيفة"، وقالت إنها "لا تصدق حدوث ذلك".

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