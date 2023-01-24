"استهداف حلف شمال الأطلسي".. واشنطن تعلق على حرق المصحف في السويد

2023/01/24 | 05:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأت الولايات المتحدة الاثنين أن حرق ناشط يميني متطرف لنسخة من المصحف في السويد ربما يكون استهدافا لوحدة الصف داخل حلف شمال الأطلسي، مع استبعاد أنقرة مجددا دعم جهود ستوكهولم للانضمام إلى الحلف.

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