مسؤولون أمريكيون يعتقدون أن عملاء روس وراء إرسال طرود مفخخة لسفارات في إسبانيا

2023/01/24 | 06:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتقد مسؤولون أمريكيون سابقون وحاليون أن ضباط استخبارات روس وجهوا مجموعة روسية متعصبة للعرق الأبيض بإرسال طرود مفخخة لعدة جهات في إسبانيا أواخر العام الماضي، منها رئيس الوزراء ووزارة الدفاع والسفارتين الأمريكية والأوكرانية.

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