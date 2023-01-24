تقرير عن مصر: البيض أصبح

2023/01/24 | 07:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالنسبة لكثير من المصريين، أصبح شراء البيض "نوعا من الترف" كما يشير تقرير لوول ستريت جورنل قال إن "اللحوم أصبحت خارج المائدة" بالنسبة لكثير من العوائل من الطبقة الوسطى والفقيرة.

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