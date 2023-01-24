2023/01/24 | 08:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجّه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان برقية لرئيس وزراء العراق، محمد شياع السوداني، هنأه فيها على نجاح بطولة كأس الخليج، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) الثلاثاء

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محمد بن سلمان يهنئ رئيس وزراء العراق بعد البطولة الناجحة.. هل استخدم مسمى "كأس الخليج العربي"؟) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محمد بن سلمان يهنئ رئيس وزراء العراق بعد البطولة الناجحة.. هل استخدم مسمى "كأس الخليج العربي"؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).