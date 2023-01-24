"أيام أقصر".. دراسة ترجح انعكاس دوران اللب الداخلي للأرض

2023/01/24 | 08:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت مجموعة من الباحثين الصينيين أن اللب الداخلي للأرض غير محور دورانه وذلك بعد تحليل حركة الموجات الزلزالية.

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