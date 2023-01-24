حقي الشبلي.. عميد المسرح العراقي

2023/01/24 | 08:45 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقي الشبلي، أبو المسرح العراقي الحديث ومؤسسه، ورائد الحركة المسرحية في البلاد، ولد عام 1913 وبدأ ممثلا داعما في عمر 12 عاما، ثم أسس فرقة مسرحية وعمل في السينما كاتبا وممثلا، وتوفي عام 1985.

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