2023/01/24 | 08:50 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: -R0Ac7gh80Y

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات المسجد الأقصى وملفات اخرى في نشرة 8) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات المسجد الأقصى وملفات اخرى في نشرة 8) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).