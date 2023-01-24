2023/01/24 | 09:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني دعت منظمة الصحة العالمية السلطات الصحية إلى اتخاذ إجراءات فورية ومتضافرة لحماية الأطفال من أدوية سعال سامة، تسببت في وفاة المئات بثلاث دول العام الماضي.فقد أعلنت المنظمة في بيان، عن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة العالمية: وجود مواد سامة بأدوية السعال خطرة على حياة الأطفال المركز الخبري الوطني.

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