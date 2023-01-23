بحضور السوداني.. ائتلاف ادارة الدولة يعقد اجتماعاً | شاهد التفاصيل

2023/01/24 | 10:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقد ائتلاف ادارة الدولة اجتماعا مساء اليوم في مكتب السيد نوري المالكي وجرى التداول بتطورات المشهد السياسي والامني، بالاضافة الى الاجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا لمواجهة ازمة ارتفاع سعر صرف الدولار.

وقدم السيد رئيس الوزراء شرحا مفصلا عن المعالجات التي تقدمت بها الحكومة بهدف تقليل تاثير ارتفاع سعر الصرف على الشرائح الفقيرة والمهمشة، بالاضافة الى اجراء التغييرات المناسبة والمطلوبة في المواقع التي لها صلها بتقلبات الدينار العراقي.

من جانب اخر ناقش المجتمعون اهم التشريعات التي يجب اقرارها داخل مجلس النواب ومن ابرزها الموازنة الاتحادية كذلك القوانين التي لها صلة بحياة المواطن.

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