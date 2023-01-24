الحكيم يستقبل السفيرة الامريكية في بغداد لبحث المشهد السياسي في العراق

2023/01/24 | 10:32 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، للسفيرة الأميركية في بغداد، ألينا رومانوسكي، أهمية المرونة بـ”التعامل مع محددات التعاطي مع الدولار”.رئيس تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، استقبل السفيرة الأميركية في العراق ألينا رومانوسكي، وبحثا بحسب بيان لمكتب الحكيم “تطورات … Readmore

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