السوداني يؤكد التزام العراق بالشراكة مع حلف الناتو واستدامة العمل المشترك معه

2023/01/24 | 10:32 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، التزام العراق بالشراكة مع حلف شمال الأطلسي- الناتو، والحرص على استدامة العمل المشترك.وإستقبل رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني قائد القوات المشتركة لحلف شمال الأطلسي الناتو الأدميرال ستيوارت مونش والوفد المرافق له.… Readmore

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