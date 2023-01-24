"صراصير وقمل وظلام".. أندرو تيت يشتكي من ظروف سجنه برومانيا

2023/01/24 | 10:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشتكى صانع المحتوى المثير للجدل أندرو تيت، من ظروف سجنه في رومانيا، قائلا إن غرفته "قذرة ومظلمة، ومليئة بالصراصير والقمل".

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