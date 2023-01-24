حسم سعر صرف الدولار في الموازنة.. 147 ألف دينار لكل 100 دولار

2023/01/24 | 10:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف القيادي في تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، اليوم الثلاثاء، عن حسم سعر صرف الدولار في الموازنة، مؤكدا أن الاتفاق تم على أن يكون 147 الف دينار لكل 100 دولار.

وقال الفتلاوي لـ(بغداد اليوم) إن "موازنة 2023 ستتضمن سعر الدولار الذي سيكون بين 145 إلى 147 فيما سيكون سعر برميل النفط حوالي 70 دولارا للبرميل وهذه الامور حسمت".

وأضاف أن "مسألة انخفاض الدولار سترونها تدريجيا بعد الإجراءات الأخيرة التي اتخذها رئيس الوزراء" .

هذا, وأعفى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف من منصبه، فيما كلف علي محسن العلاق بإدارة البنك بالوكالة.

وكشفت مصادر مصرفية عن تراجع واضح في سعر صرف الدولار إثر قرار إعفاء محافظ البنك المركزي.

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