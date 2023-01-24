تربية ذي قار توجه إعماما بشأن

2023/01/24 | 10:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

وجهت مديرية التربية في محافظة ذي قار، اعماما بشأن منع تدخين العاملين في المدارس امام التلاميذ والطلبة.

واشارت وثيقة صادرة من المديرية وحصلت (بغداد اليوم) على نسخة منها، اليوم الثلاثاء، الى "التأكيد على الزام العاملين في المدارس بعدم التدخين امام التلاميذ والطلبة مما يسبب ضررا على صحتهم وسلامتهم".

واكدت الوثيقة "الزام الحوانيت المدرسية بعدم بيع السكائر او منتجات التبغ داخل الحانوت وكذلك وضع لافتات ممنونع التدخين لاتخاذ ما يلزم".

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