مواطن يسلم مفتشية اثار ذي قار 77 قطعة اثرية

2023/01/24 | 10:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قار

استلمت مفتشية آثار محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، 77 قطعة أثرية من قبل احد المواطنين تعود إلى الفترة الإسلامية.وقال مفتش اثار وتراث ذي قار شامل الرميض، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "القطع الأثرية عبارة عن جرار فخارية وبرونزية ونحاسية مختلفة الأحجام والأشكال تمثل لحفظ العطور والزيوت ومواد البخور".



مشيرا الى أنه "سيتم نقل هذه القطع الآثارية إلى المتحف العراقي في بغداد".واكد على "اهمية التعاون بين دائرة اثار ذي قار والمواطنين في المحافظة من اجل الحفاظ على اثار المدينة".

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