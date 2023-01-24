التخطيط تعلن إعادة تشكيل الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن

2023/01/24 | 10:38 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إعادة تشكيل الهيئة جاء في ضوء البرنامج الحكومي.

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