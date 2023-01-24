2023/01/24 | 11:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اوضحت وثيقة صادرة عن وزارة الداخلية، الغاء صندوق الضمان الصحي لموظفي دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي.وبحسب الوثيقة الصادرة بتاريخ 10 كانون الثاني الجاري، وتلقتها (بغداد اليوم)، وجه وكيل الوزارة الاقدم حسين العوادي بالغاء صندوق الضمان الصحي لقوى الامن الداخلي المؤسس بموجب القرار رقم 1 لسنة 2012.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وثيقة.. الداخلية تصدر أمراً بالغاء صندوق الضمان الصحي لقوى الأمن الداخلي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وثيقة.. الداخلية تصدر أمراً بالغاء صندوق الضمان الصحي لقوى الأمن الداخلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).