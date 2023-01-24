عمليات بغداد تعلن اعتقال 13 متهماً وضبط اسلحة غير مرخصة ومواد مخدرة

2023/01/24 | 11:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على 13 متهماً وضبط عدد من الاسلحة والاعتدة غير المرخصة ومواد مخدرة في جانبي العاصمة.

وذكر إعلام القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تنفيذاً لتوجيهات الفريق الركن قائد عمليات بغداد وبأشراف مباشر ومتابعة ميدانية من قبل قسم استخبارات وامن عمليات بغداد، حَقَّقْت الْمَفَارِز الْمُشْتَرَكَةِ/قِيادتنا والمنتشرة فـي جانبي الكرخ والرصافة مـن خـلال نصب السيطرات المفاجئة خلال 24 ساعة الماضية، تمكنت من القاء القبض على 13 متهماً وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهمين بحيازة الاسلحة والاعتدة غير المرخصة واخرين بتجارة وترويج المواد المخدرة".

واشار الى أنه "تم ضبط بحوزة البعض منهم كمية مـــن مــادة الكريستال المخدرة واجهزة تعاطيها وحبوب مخدرة مختلفة الأنواع، بالإضافة الى مصادرة سبعة مسدسات، وكمية من العتاد، ومخازن فارغة، فيما تم ضبط عدد من العجلات المخالفة للضوابط".

وتابع أنه "تم إحالة الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة الى الجهات ذات الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

تحرير: أ.ق

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