ولي العهد السعودي يبارك تتويج المنتخب العراقي بكأس خليجي 25

2023/01/24 | 11:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

بارك ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في برقية تهنئة مرسلة الى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني نجاح خليجي 25 وفوز المنتخب الوطني.

وذكرت البرقية التي حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منها ، اليوم الثلاثاء، أن "ولي العهد السعودي هنأ السوداني بمناسبتي نجاح جمهورية العراق في تنظيم بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم الخامسة والعشرين ، وفوز المنتخب العراقي الأول لكرة القدم بكأس البطولة ".

وقال بن سلمان بحسب البرقية: "يسرنا بمناسبتي نجاح جمهورية العراق في تنظيم بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم الخامسة والعشرين ، وفوز المنتخب العراقي الأول لكرة القدم بكأس البطولة ، أن نعرب عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بتحقيق مزيد من التقدم والنجاح لشعبكم وبلدكم الشقيق".

وكان العراق قد حققا نجاحا كبيرا بتنظيم خليجي 25 على ارض محافظة البصرة، فيما حقق المنتخب الوطني فوزا ثمينا بالبطولة.

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