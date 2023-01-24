بغداد.. ضبط ٥٠ اجنبيا مخالفا لقانون الإقامة

2023/01/24 | 11:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، اليوم الثلاثاء، ضبط ٥٠ اجنبيا مخالفا لقانون الإقامة في بغداد.وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة ايرث نيوز، ان “مديرية شؤون الاقامة، تمكنت من القاء القبض على (٥٠) اجنبياً مخالفاً لقانون الاقامة في بغداد جانب الرصافة، بعد ورود معلومات عن اماكن تواجدهم ، حيث تم تشكيل فريق […]

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ضبط ٥٠ اجنبيا مخالفا لقانون الإقامة أولاً على ايرث نيوز.

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